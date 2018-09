Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - 26-jährige Frau aus Kleve ...

Kleve - 26-jährige Frau aus Kleve vermisst Wer hat die Frau auf dem Foto gesehen?

Kleve - Seit Donnerstag (20. September 2018) wird eine 26-jährige Frau vermisst. Die 26-Jährige lebt in einer betreuten Wohngruppe in Kleve. Am Donnerstag war sie mit dem Bus von ihrer Arbeit zurückgebracht worden. Die 26-Jährige erschien aber nicht zum Abendessen. Das persönliche Umfeld macht sich inzwischen große Sorgen. Woraufhin die 26-Jährige am heutigen Montag (24. September 2018) als vermisst gemeldet wurde.

Wer hat die Frau auf dem Foto gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

