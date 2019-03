Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Einbrecher gescheitert

Kleve - Einbrecher gescheitert

Kleve - Am Widerstand einer Terrassentür sind bereits am zurückliegenden Donnerstag, 21.03.2019, unbekannte Einbrecher gescheitert. Sie hatten zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr versucht, die Tür eines Reihenhauses auf der Straße Am Gütchen im Klever Ortsteil Kellen aufzuhebeln. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen.(SI)

