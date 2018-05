Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Einbruch in ...

Kleve - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Laptop, Tablet und Schmuck entwendet

Kleve - Am Sonntag (27. Mai 2018) zwischen 12.30 und 14.00 Uhr öffneten unbekannte Täter am Karussellplatz ein in Kippstellung stehendes Fenster einer Mehrfamilienhauswohnung. Die Täter kletterten in die Wohnung und entwendeten einen Laptop, ein Tablet sowie verschiedene Schmuckstücke.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve