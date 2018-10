Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Einbruch in ...

Kleve - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Zwei Täter flüchten vor Bewohner

Kleve - Am Mittwoch (3. Oktober 2018) gegen 18.00 Uhr drangen unbekannte Täter an der Herzogstraße in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein. Im 2. Obergeschoß brachen die Täter eine Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Zimmer. Sie entwendeten Bargeld. Nähere Angaben zur weiteren Beute sind bislang nicht bekannt. Eine Nachbarin hatte zur Tatzeit Lärm gehört, die Täter aber nicht gesehen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

