Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus ...

Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus / Täter klettern auf Balkon

Kleve-Warbeyen - Am Donnerstag (1. November 2018) zwischen 11.00 und 18.45 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Emmericher Straße ein Kellerfenster ein. Die Täter kletterten in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten ein Notebook und eine Spielekonsole. Die Täter nahmen außerdem einen Farbeimer, den sie im Haus fanden, und beschmierten Wände und Einrichtungsgegenstände mit der Farbe.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

