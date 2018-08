Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Garageneinbruch / Werkzeug ...

Kleve - Garageneinbruch / Werkzeug entwendet

Kleve-Griethausen - In der Zeit von Sonntag (19. August 2018) um 21.00 Uhr bis Montag (20. August 2018) um 09.30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Garage am Fischerweg ein und entwendeten einen Schlagbohrschrauber und einen Werkzeugkoffer. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

