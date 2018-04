Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve- Golf flüchtet von ...

Kleve- Golf flüchtet von Unfallstelle/ Polizei sucht Zeugen

Kleve - Am Donnerstag (19. April 2018) um 12.40 Uhr kam es an der Materborner Allee in Höhe eines Discounters zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unfallbeteiligter VW Golf die Unfallstelle unerlaubt verließ. Eine 19-jährige Kleverin befuhr in ihrem schwarzen VW Polo die Materborner Allee in Richtung Innenstadt, als sie aufgrund eines rangierenden LKW in Höhe des Discounters anhalten musste. Der LKW versperrte zu dieser Zeit die gesamte Materborne Allee für den Straßenverkehr. Ein unbekannter VW Golf-Fahrer fuhr der haltenden 19-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit auf. Anschließend fuhr er noch weitere zwei Mal auf den VW Polo auf, bevor wendete und in Richtung Gennep flüchtete. Zeugen versuchten noch den Golf zu folgen, verloren ihn aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf der Materborner Allee hinter der Kreuzung Queralle in Richtung Gennep aus den Augen.

Der flüchtende Golf soll ein polnisches Kennzeichen führen.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 35- 40 Jahre alten Mann mit Glatze handeln.

Wer hat den Unfal gesehen?

Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

