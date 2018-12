Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Ladendieb droht mit Messer ...

Kleve - Ladendieb droht mit Messer / Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Kleve - Am Donnerstag (6. Dezember 2018) um 19.55 Uhr entwendete ein Jugendlicher in einem Getränkemarkt an der Hoffmannallee mehrere Getränkedosen. Vor dem Geschäft sprach ihn ein 37-jähriger Angestellter des Marktes auf den Diebstahl an. Der Jugendliche bedrohte den Angestellten mit einem Messer und flüchtete zu Fuß. Der Angestellte verständigte die Polizei und zeigte den Beamten ein Überwachungsvideo von der Tat. Gegen 22.00 Uhr sah der 37-Jährige den Täter auf dem EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee wieder. Er rief erneut die Polizei. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte den Täter, einen 16-jährigen Jugendlichen aus Bedburg-Hau, fest. Gegen den 16-Jährigen bestand ein Haftbefehl. In seinem Rucksack fanden die Beamten die Beute und ein Springmesser, mit dem der 16-Jährige den Angestellten bedroht hatte. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve