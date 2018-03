Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer ...

Kleve- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Kleve - Am 20. Februar 2018 um 21.24 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle am Klever Ring. Im Verkaufsraum nahm er unbemerkt den Rucksack eines Kunden an sich und verließ den Tankstelle. Im Rucksack befand sich ein hochwertiges Hörgerät, ein Laptop und Bargeld.

Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

