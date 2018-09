Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Polizei nimmt Einbrecher ...

Kleve - Polizei nimmt Einbrecher fest / 50-Jähriger war in Friseursalon eingebrochen

Kleve - Am Samstag (15. September 2018) gegen 23.10 Uhr brach ein 50-jähriger Mann aus Hattingen in einen Friseursalon an der Hagsche Straße ein. Der 50-Jährige öffnete dazu ein in Kippstellung stehendes Oberlicht und kletterte in den Salon. Dort entwendete er Bargeld aus der Registrierkasse und aus einem Sparschwein. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Tat beobachtet und sofort die Polizei informiert. Kurze Zeit später nahm deine Polizeistreife den 50-Jährigen in der Nähe fest. Die Beamten fanden bei ihm die Beute und nahmen ihn vorläufig fest. Der 50-Jährige gab in seiner Vernehmung den Einbruch zu. Er war mit dem Zug nach Kleve gereist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 50-Jährige nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

