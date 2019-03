Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Schwarzer Audi A4 ...

Kleve - Schwarzer Audi A4 beschädigt / Zettel mit Angaben des Verursachers unleserlich

Kleve - Am Mittwoch (13. März 2019) in der Zeit zwischen 07:50 und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A4, der auf einem Parkplatz an der Minoritenstraße geparkt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit Angaben zu seiner Person an der Windschutzscheibe des Wagens. Die Fahrerin des Audis entdeckte den Zettel aber erst später, so dass er aufgrund der Witterung nicht mehr zu entziffern war. Der Unfallverursacher wird nun gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden (cs).

