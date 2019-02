Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unbekannte zünden Kartons ...

Kleve - Unbekannte zünden Kartons in Anbauschuppen eines Reihenhauses an

Kleve-Griethausen - Am Mittwoch (20. Februar 2019) zwischen 19.00 und 20.50 Uhr legten unbekannte Täter im Anbauschuppen eines Reihenhauses an der Oberstraße Feuer. Die Täter waren von der Rückseite des Gebäudes an der Straße Beginenkamp auf das Grundstück gelangt. Vermutlich setzten sie im Schuppen Umzugkartons in Brand. Dadurch entstand ein Schwelbrand und eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch zog in das angrenzende Wohngebäude und löste einen Rauchmelder aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude ist aufgrund der Schäden durch die starke Rauchentwicklung zur Zeit nicht bewohnbar.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (ME)

