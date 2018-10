Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unfallflucht / ...

Kleve - Unfallflucht / Silberfarbener Suzuki Wagon beschädigt

Kleve - Am Mittwoch (10. Oktober 2018) zwischen 11.30 und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silberfarbenen Suzuki Wagon, der an der Hagsche Straße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hoffmannallee geparkt war. Bei dem Unfall brach der linke Außenspiegel des Autos ab. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve