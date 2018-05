Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unfallflucht / Fahrer eines ...

Kleve - Unfallflucht / Fahrer eines weißen PKW gesucht

Kleve-Reichswalde - Am Sonntag (27. Mai 2018) gegen 17.00 Uhr bog ein unbekannter Fahrer eines weißen PKW vom Parkplatz des Sportplatzes auf die Straße Dorfanger ab. Dabei stieß er gegen die linke Seite eines blauen Opel Agila. Der Opel war in Richtung der Straße Wolfsgraben unterwegs. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten in Richtung der Straße Kattenwald weg. Zur Unfallzeit fand auf dem Sportplatz ein Fußballspiel statt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

