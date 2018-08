Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unfallflucht / Grauer KIA ...

Kleve - Unfallflucht / Grauer KIA Picanto beschädigt

Kleve - Am Mittwoch (29. August 2018) gegen 16.10 Uhr beschädigte eine unbekannte Person am Klever Ring einen grauen KIA Picanto an der hinteren rechten Fahrzeugecke. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Vermutlich ist der Schaden mit einem Einkaufswagen verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

