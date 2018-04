Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unfallflucht / Schwarzer ...

Kleve - Unfallflucht / Schwarzer Mercedes A-Klasse beschädigt

Kleve-Kellen - Am Freitag (13. April 2018) gegen 8.20 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW Fahrer an der Emmericher Straße die geöffnete Fahrertür eines schwarzen Mercedes A-Klasse. Der Mercedes war auf einem Parkstreifen gegenüber einer Apotheke in Richtung Kleve abgestellt. Die Besitzerin wollte die Fahrzeugtür gerade schließen. Ein LKW (vermutlich 7,5t) mit einer roten / orangefarbenen Plane mit schwarzer Aufschrift war mit der rechten Seite gegen die Tür gefahren. Der LKW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kleve weiter.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve