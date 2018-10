Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Unfallflucht / Schwarzer VW ...

Kleve - Unfallflucht / Schwarzer VW Golf beschädigt

Kleve-Materborn - Am Freitag (28. September 2018) in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Materborner Allee abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden eine Delle am Radkasten hinten links sowie Kratzer an der Stoßstange. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

