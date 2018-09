Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Verkehrsunfall / ...

Kleve - Verkehrsunfall / 17-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kleve-Donsbrüggen - Am Montag (24. September 2018) gegen 15.00 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kleve mit einem Fahrrad auf der Eichenallee in Richtung Tiergartenstraße. An einer Verkehrsinsel wollte er die Fahrbahn der Tiergartenstraße zum gegenüberliegenden Radweg überqueren. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Fiat Panda zusammen. In dem Fiat war eine 48-jährige Frau aus Kleve auf der vorfahrtsberechtigten Tiergartenstraße in Richtung Kranenburg unterwegs. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

