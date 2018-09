Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Verkehrsunfall / 80-jährige ...

Kleve - Verkehrsunfall / 80-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kleve - Am Montag (24. September 2018) gegen 11.30 Uhr überquerte eine 80-jährige Frau aus Kleve mit einem Rollator in Höhe einer Apotheke die Fahrbahn der Hoffmannallee. Eine 70-jährige Frau aus Kleve bog mit einem Daihatsu Cuore von der Südstraße nach links in die Hoffmannallee in Richtung Materborn ab. Unmittelbar nachdem die 80-Jährige die Fahrbahn betrat, wurde sie durch den von links kommenden Daihatsu frontal erfasst. Die 80-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wird sie intensivmedizinisch behandelt. Die 70-Jährige erlitt einen Schock. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden.

