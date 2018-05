Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Verkehrsunfall / Polizei ...

Kleve - Verkehrsunfall / Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Kleve - Am Dienstag (8. Mai 2018) gegen 7.30 Uhr war ein 13-jähriger Junge mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Nassauer Allee unterwegs zu seiner Schule. Er fuhr von der Felix-Roeloffs-Straße in Richtung Uedemer Straße. Der Radweg ist durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt und in beide Richtungen befahrbar. Hinter dem Berufskolleg kam ihm ein unbekannter Radfahrer entgegen. Der 13-Jährige stieß gegen die seitliche Fahrradtasche des Unbekannten und stürzte zu Boden. Der Unbekannte hielt an, bog den Lenker vom Fahrrad des Jungen gerade und fuhr dann weiter. Der 13-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Fahrrad wurde beschädigt.

Die Polizei sucht den unbekannten Radfahrer. Der 13-Jährige hat aufgrund des Sturzes Erinnerungslücken und kann den Radfahrer nicht beschreiben.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

