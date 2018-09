Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Verkehrsunfall / Roter Seat ...

Kleve - Verkehrsunfall / Roter Seat Leon beschädigt

Kleve - Am Mittwoch (12. September 2018) zwischen 9.00 und 13.00 Uhr hatte ein 45-Jähriger aus Köln seinen roten Seat Leon auf dem Parkplatz an der Nassauerallee in der Nähe der Kreisverwaltung abgestellt. Als er gegen 13.00 Uhr mit dem Wagen Richtung Köln fuhr, bemerkte er einen Zettel zwischen Windschutzscheibe und Scheibenwischer, den er aber nicht weiter beachtete. Auf der Autobahn flog dieser Zettel weg. In Köln angekommen, entdeckte der 45-Jährige einen Schaden an seinem Auto: Der Radkasten hinten rechts weist bis zur Stoßstange einen Kratzer auf. Der Mann vermutet nun, dass der Schaden in Kleve entstanden ist und der Unfallverursacher oder ein Zeuge auf dem Zettel einen Hinweis notiert hatte. Derjenige wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Köln unter Telefon 0221 2290.

