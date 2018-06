Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Versuchter Einbruch in ...

Kleve - Versuchter Einbruch in Schule / Zwei Fenster beschädigt

Kleve - In der Zeit zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag (12. Juni 2018), 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Große Straße, in ein Gebäude einzubrechen. An der Rückseite versuchten die Täter drei Türen, die zu einer Apotheke, zu Arztpraxen und zu Wohnungen führen, aufzuhebeln. Die Täter konnten die Türen nicht öffnen. Sie flüchteten unerkannt ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

