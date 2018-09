Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Versuchter Einbruch in ...

Kleve - Versuchter Einbruch in Berufsbildungszentrum / Zwei Fenster beschädigt

Kleve-Kellen - In der Zeit zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag (20. September 2018), 9.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Briener Straße, in die Lagerhalle eines Berufsbildungszentrums einzubrechen. Dabei beschädigten sie zwei Fenster. Vermutlich fühlten sich die Täter gestört und brachen ihr Vorhaben ab.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve