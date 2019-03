Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Versuchter Einbruch in ...

Kleve - Versuchter Einbruch in Geschäft / Hebelspuren an Fenster

Kleve - In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag (8. März 2019), 9.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Merowingerstraße, ein Fenster an der Rückseite eines Blumengeschäftes aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, das Fenster zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

