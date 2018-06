Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Wartehäuschen einer ...

Kleve - Wartehäuschen einer Bushaltestelle angezündet / Zeuge sieht zwei verdächtige Jugendliche

Kleve - Am Mittwoch (6. Juni 2018) gegen 13.50 Uhr legten unbekannte Täter an der Nassauerallee ein Feuer in dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Eine Polizeistreife löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Bei dem Feuer schmolz eine Kunststoffscheibe des Häuschens. Ein Anwohner hatte fünf Minuten zuvor zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Wartehäuschen gesehen. Einer von ihnen trug eine Kappe und ein rotes T-Shirt. Als das Feuer ausbrach, gingen sie in Richtung Uedemer Straße weg.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

