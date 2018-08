Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve - Zwei Fahrradsättel am ...

Kleve - Zwei Fahrradsättel am Koekkoekplatz entwendet

Kleve - Am Samstag (18. August 2018) zwischen 11.15 Uhr und 13.00 Uhr entwendeten Unbekannte die Sättel von zwei am Koekkoekplatz abgestellten Fahrrädern der Marke Pegasus. Die Klever Innenstadt war am Samstag Mittag gut besucht, so dass die Polizei hofft, Zeugen zu finden. Bitte melden Sie verdächtige Feststellungen bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

