Kreispolizeibehörde Kleve / Kranenburg- ...

Kranenburg- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Kranenburg - Am 22. September 2017 zwischen 17.20 Uhr und 18.05 entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 56-jährigen Kranenburgerin, während diese in einem Discounter an der Straße Großer Haag einkaufte.

Mit der im Portmonee befindlichen EC-Karte hob der Täter zehn Minuten später an einem Bankautomaten in Kranenburg Bargeld von dem Konto des Opfers ab.

Der Täter wurde bei der Abhebung durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -