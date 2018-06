Kreispolizeibehörde Kleve / Kranenburg - Einbruch in ...

Kranenburg - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Schmuckschatulle entwendet

Kranenburg - Am Montag (4. Juni 2018) zwischen 6.45 und 10.30 Uhr hebelten unbekannte Täter am Uitweg die Terrassentür zu einer Mehrfamilienhauswohnung auf. Die Täter durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke. Sie entwendeten eine Schatulle mit Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

