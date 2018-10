Kreispolizeibehörde Kleve / Kranenburg - Skateboardfahrer ...

Kranenburg - Skateboardfahrer verletzt / Polizei sucht Fahrer eines silberfarbenen VW Golf

Kranenburg - Am Donnerstag (11. Oktober 2018) gegen 13.00 Uhr war ein 20-jähriger Mann aus Kranenburg mit einem Skateboard auf der Große Straße in Richtung Nimweger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße Waschwall überholte ihn ein silberfarbener VW Golf 4. Der Golf machte einen Schlenker nach rechts und traf mit dem Hinterreifen den Skateboard. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Golf fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer des silberfarbenen VW Golf 4. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

