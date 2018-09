Kreispolizeibehörde Kleve / Kranenburg - Unfallflucht / ...

Kranenburg - Unfallflucht / Fahrerin eines schwarzen Mitsubishi Colt mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Kranenburg - Am Sonntag (2. September 2018) zwischen 9.10 und 11.50 Uhr beschädigte eine unbekannte ältere Autofahrerin am Kirchplatz einen roten Audi A1 am hinteren linken Kotflügel. Eine Zeugin beobachtete, wie die Autofahrerin in einem schwarzen Mitsubishi Colt mit niederländischem Kennzeichen einparkte und dabei gegen den Audi stieß. Vermutlich gehörte die unbekannte Fahrerin zu einer Pilgergruppe aus Groesbeek (Niederlande).

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

