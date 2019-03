Kreispolizeibehörde Kleve / Pkw kollidiert mit Baum, Person ...

Pkw kollidiert mit Baum, Person schwer verletzt

Geldern - Am 22.03.2019 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 47 jähriger Mann aus Krefeld mit einem Ford Mondeo die Krefelder Straße (L478) in Geldern und kam auf diesem Streckenabschnitt aus bisher noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Bei dem Unfall zog sich der 47 Jährige schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurde er zunächst dem Krankenhaus Kevelaer zugeführt und anschließend zum Krankenhaus Kleve verlegt. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die L478 komplett gesperrt. Das erheblich beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 7500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250 zu melden.

