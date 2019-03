Kreispolizeibehörde Kleve / Polizei klärt Diebstähle auf ...

Polizei klärt Diebstähle auf Friedhöfen in Kevelaer und Weeze auf / Beute im Keller eines 35-Jährigen sichergestellt

Kevelaer / Weeze - Vor rund drei Wochen waren auf Friedhöfen in Kevelaer und Weeze unter anderem zahlreiche Grablampen entwendet worden. Der Kriminalpolizei gelang es einen 35-jährigen Mann aus Kevelaer und einen 21-jährigen Mann aus Weeze als Tatverdächtige zu ermitteln. Am Freitag (15. März 2019) durchsuchte die Kriminalpolizei ihre Wohnungen. Im Keller des 35-Jährigen fanden die Beamten Kupferbleche und mit einer Flex zerschnittene Teile von Grablampen. Zwei Grablampen und zwei Deckel waren noch nicht zerschnitten. Die Kripo stellte die aufgefundene Beute sicher. Außerdem stellten die Beamten den PKW des 21-Jährigen sicher. Mit diesem Fahrzeug war die Beute transportiert worden. Die Kripobeamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Für den Friedhof in Kevelaer an der Römerstraße waren bei der Polizei zehn Strafanzeigen erstattet worden. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4209438 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4211592

In Weeze hatten Gemeindemitarbeiter auf den Friedhöfen am Gesseltweg und an der Straße Vorselaer insgesamt 56 beschädigte Gräber festgestellt. Bislang sind hier zehn Strafanzeigen erstattet worden.

Die Polizei sucht die Eigentümer der noch nicht zerschnittenen Grablampen sowie Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter der Telefonummer 02823 1080 zu melden. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -