Kreispolizeibehörde Kleve / Radfahrer beschädigt geparkten ...

Radfahrer beschädigt geparkten Citroen und flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Kevelaer - Am Freitag, 31.08.18 gegen 23:45 Uhr sah eine Zeugin einen Radfahrer, der von der Twistedener Str. in die Venloer Straße abbog. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall. Der Radfahrer war gegen einen geparkten silbernen PKW Cirtoen gefahren und war anschließend zu Fall gekommen. Der Radfahrer stand nach dem Unfall auf und flüchtete vom Unfallort auf der Venloer Straße in Richtung Sankt-Klara-Weg. Der geparkte PKW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, u. a. wurde der Außenspiegel abgerissen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 9200.

