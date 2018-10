Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Einbruch in Werkstatt / ...

Rees - Einbruch in Werkstatt / Arbeitsmaschinen entwendet

Rees - In der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Donnerstag (4. Oktober 2018), 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu der Werkstatthalle einer Firma an der Bergswicker Straße. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten mehrere technische Arbeitsgeräte, darunter Akkuschrauber, Kettensägen und Flexgeräte. Anschließend flüchteten die Täter über eine Wiese hinter dem Firmengelände, wahrscheinlich in Richtung Rauhe Straße.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

