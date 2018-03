Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - PKW Aufbruch / ...

Rees - PKW Aufbruch / Festeingebautes Navigationsgerät entwendet

Rees-Haffen - In der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch (7. März 2018), 7.50 Uhr, drangen unbekannte Täter am Ruhborgweg ohne Aufbruchspuren in einen grauen VW Passat ein. Die Täter bauten das Navigationsgerät aus. Außerdem entwendeten sie eine Fitness-Smartwatch der Marke Polar.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve