Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Unfallflucht / ...

Rees - Unfallflucht / Granitsteinmauer beschädigt

Rees - Am Sonntag (17. Februar 2019) in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Grundstücksmauer an der Straße Grüner Weg. Bei dem Unfall brachen mehrere Steine aus dem Mauerwerk. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

