Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Unfallflucht / Grauer Ford ...

Rees - Unfallflucht / Grauer Ford S-Max beschädigt

Rees - Am Mittwoch (25. April 2018) zwischen 10.30 und 12.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße Am Damm einen grauen Ford S-Max an der rechten Fahrzeugseite. Der Ford war auf einem Parkplatz am Skulpturenpark abgestellt. Möglicherweise ist das Auto auch auf einem Hotelparkplatz an der Bahnhofstraße beschädigt worden. Dort stand der Ford am Vortag ab 19 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

