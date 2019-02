Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Verkehrsunfall / 68-jähriger ...

Rees - Verkehrsunfall / 68-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Rees-Empel - Am Samstag (23. Februar 2019) gegen 10.00 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mann aus Rees in einem KIA Sportage aus Richtung Millingen auf der Reeser Straße. Als er nach rechts in die Bundesstraße 67 einbog, stieß er mit einem von links kommenden 68-jährigen Radfahrer aus Rees zusammen. Der Radfahrer war auf dem rechten Mehrzweckstreifen der vorfahrtsberechtigten B67 in Richtung Rees unterwegs. Der 68-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve