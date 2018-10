Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Verkehrsunfall / 69-jährige ...

Rees - Verkehrsunfall / 69-jährige Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Traktoranhänger schwer verletzt

Rees-Millingen - Am Montag (29. Oktober 2018) gegen 18.10 Uhr fuhr eine 69-jährige Frau aus Rees in einem Mitsubishi Space Star auf der Millinger Straße in Richtung Bienen. In einer Linkskurve geriet die 69-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Traktors zusammen. Den Traktor fuhr ein 33-jähriger Mann aus Rees. Die 69-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Anhänger war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. (ME)

