Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Versuchter Einbruch in ...

Rees - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Rees-Haldern - In der Zeit zwischen Montag, 01.00 Uhr, und Dienstag (13. November 2018), 07.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Spielothek an der Straße Am Bahndamm einzudringen. Die Täter machten sich an der Eingangstür des Gebäudes zu schaffen und versuchten, diese aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830. (cs)

