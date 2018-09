Kreispolizeibehörde Kleve / Rees - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen ...

Rees - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen / Jeweils eine Seitenscheibe aufgehebelt

Rees - Am Mittwoch (12. September 2018) zwischen 18.30 und 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Neustraße eine Seitenscheibe von einem silberfarbenen VW Crafter auf. Der Transporter war im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses geparkt. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber sowie eine Schlagbohrmaschine; jeweils im Koffer mit Zubehör.

Am selben Tag zwischen 12.15 und 18.15 Uhr hebelten unbekannte Täter am Westring eine Seitenscheibe von einem grauen VW Polo auf. Die Täter entwendeten einen Rucksack aus dem Fahrzeug. Der VW war auf einem Parkstreifen in Höhe der Realschule abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve