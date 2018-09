Kreispolizeibehörde Kleve / Rheurdt - Mehrfach Glasscheiben an ...

Rheurdt - Mehrfach Glasscheiben an Bushaltestellen zerstört

Rheurdt-Neudfeldt/-Lind - Am heutigen Freitag (14. September 2018) wurden mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen bekannt. An der Neufelder Straße wurden vier von fünf Glasscheiben einer Bushaltestelle zerstört. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr. Im gleichen Zeitraum wurden auch drei Scheiben einer Bushaltestelle auf der Straße Lind eingeschlagen.

Zeugenhinweise werden an die Kripo in Geldern unter der Rufnummer 02831 1250 erbeten.

