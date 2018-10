Kreispolizeibehörde Kleve / Sachbeschädigung an PKW / alle vier ...

Sachbeschädigung an PKW / alle vier Reifen zerstochen

Geldern - In der Nacht zu Sonntag (7. Oktober 2018) zwischen 1 und 9 Uhr wurden an einem silbernen Seat mit Gelderner Kennzeichen, der auf dem Parkstreifen der Brigittenstraße in Geldern-Veert abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve