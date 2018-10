Kreispolizeibehörde Kleve / Sachbeschädigung an PKW alle vier ...

Sachbeschädigung an PKW alle vier Reifen zerstochen

Geldern - In der Zeit zwischen Samstag (6. Oktober ), 23 Uhr und Sonntag (7. Oktober 2018), 11.30 Uhr wurden an einem schwarzen Opel Corsa mit Gelderner Kennzeichen, der auf einer privaten Parkfläche am Westwall abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve