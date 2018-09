Kreispolizeibehörde Kleve / silberner VW Polo in Parkhaus ...

silberner VW Polo in Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kleve - Am Freitag, 31.08.18 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein silberner VW Polo, der in der Zufahrtsebene des Parkhauses an der Hagschen Poort parkte, durch einen anderen Verkehrteilnehmer hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

