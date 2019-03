Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - Mobilheime auf ...

Straelen - Mobilheime auf Firmengelände aufgebrochen / Anhänger entwendet

Straelen-Herongen - In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag (26. März 2019), 6.00 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter an der Straße Heronger Feld einen Zaun und drangen auf ein Firmengrundstück ein. Dort brachen sie in mehrere Mobilwohnheime ein und entwendeten daraus verschiedenes Inventar wie Bett, Schrank, Tisch mit Stühlen, Mikrowelle, Backofen, Therme und Toilette.

Unbekannte Täter entwendeten in derselben Nacht in der Nähe am Liebfrauenweg einen Anhänger "offener Kasten" mit silberfarbener Plane der Marke Humbaur mit dem Kennzeichen ME-IM57.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

