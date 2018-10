Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - PKW Diebstahl / ...

Straelen - PKW Diebstahl / Silberfarbener Tesla Model S 100D mit dem Kennzeichen KLE-VO80E entwendet

Straelen - In der Zeit zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch (10. Oktober 2018), 7.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Edith-Stein-Straße einen silberfarbenen Tesla Model S 100D mit dem Kennzeichen KLE-VO80E. Das drei Monate alte Elektroauto war auf einer Stellfläche vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Das Fahrzeug ist mit "Keyless Go" ausgestattet.

Die Polizei rät: Legen sie ihren "Keyless" Transponder in eine Metalldose, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

