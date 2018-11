Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - PKW-Diebstahl / Weißer ...

Straelen - PKW-Diebstahl / Weißer BMW X6 mit dem Kennzeichen KLE-AC78 entwendet

Straelen - Am Mittwoch (21. November 2018) gegen 03.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Venloer Straße einen weißen BMW X6 mit dem Kennzeichen KLE-AC78. Der knapp drei Jahre alte Wagen vom Typ xDrive 40d war auf einem Stellplatz in der Garagenzufahrt eines Einfamilienhauses geparkt. Das Fahrzeug ist mit "Keyless Go" ausgestattet.

Die Polizei rät: Legen Sie den "Keyless" Transponder nie in der Nähe der Haustür ab und schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie z.B. eine Aluminiumhülle ab, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können. Machen Sie den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve