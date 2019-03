Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - Radfahrer prallt gegen ...

Straelen - Radfahrer prallt gegen geöffnete Autotür / Schwer verletzter 64-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Straelen - Am Donnerstag (14. März 2019) gegen 13.00 Uhr hielt ein 66-jähriger Mann aus Velden (Niederlande) in einem Renault am rechten Fahrbahnrand der Nettesheimstraße an. Ein 64-jähriger Mann aus Straelen war mit dem Fahrrad auf der Nettesheimstraße ebenfalls in Richtung Lingsforter Straße unterwegs. Als der Radfahrer am Renault vorbeifuhr, öffnete der 66-Jährige die Autotür. Der 64-jährige Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (ME)

