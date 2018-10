Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - Unbekannte zünden Laub ...

Straelen - Unbekannte zünden Laub an / Rund 20qm Böschung geraten in Brand

Straelen - Am Dienstag (23. Oktober 2018) gegen 18.00 Uhr zündeten unbekannte Personen an der Fontanestraße in der Nähe einer Schule Laub an. Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer kreisförmig auf einer Böschung aus. Rund 20 Quadratmeter der Böschung mit kleineren Sträuchern gerieten so in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

